الرئيس الإسرائيلي يعفو عن جندي سابق قتل فلسطينيا مصابا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس السبت، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أصدر عفوا عن جندي إسرائيلي سابق أدين بتهمة القتل غير العمد على خلفية قتله فلسطينيا مصابا، وذلك رغم اعتراضات الجيش الإسرائيلي.

وأوضح هرتسوج في بيان له، أنه "وافق على طلب المدعو إيلور أزاريا، بمحو سجله الجنائي، بناء على انقضاء فترة التقادم القانوني، حيث قضى أزاريا فترة عقوبته قبل ثمانية أعوام، وأعرب عن ندمه على ارتكابه للقتل، ومن أجل السماح للجندي السابق بالمضي قدما في حياته".

وذكر هرتسوج، أن "أزاريا كان قد ذكر في طلب العفو الذي قدمه للرئيس الإسرائيلي آنذاك، رؤوفلين ريفلين، أن الرصاصة التي أطلقها كانت بمثابة خطأ عملياتي. وكان ريفلين قد رفض منحه عفوا حينها".

وقال هرتسوج إن حلول عيد "يوم الغفران" - وهو أقدس أيام التقويم اليهودي – ساهم أيضا في اتخاذ هذا القرار، حيث يبدأ العيد عند غروب شمس اليوم الأحد.