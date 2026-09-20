بن غفير يطالب بإعدام منفذ هجوم نفيه تسوف وسط الضفة

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بإعدام منفذ هجوم مستوطنة «نفيه تسوف» وسط الضفة الغربية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «نطالب بإعدام منفذ هجوم نفيه تسوف وسط الضفة ليكون أول من يطبق عليه القانون».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوة من وحدة «دوفدفان» اعتقلت - بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك) - منفذ عملية إطلاق النار بمستوطنة نفيه تسوف قرب رام الله.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، زعم المتحدث أن منفذ العملية كان مختبئًا في مستشفى بالقرب من موقع الهجوم.

من جهته، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات الأمنية تلاحق منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة «حلميش»، مشيرًا إلى إصدار تعليمات إلى الجيش بتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات بالضفة الغربية.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أنه «أصدر تعليماته إلى الجيش والشاباك بتعزيز القوات في الضفة الغربية، وفرض إغلاقات للحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين».

وقتل مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار قرب بؤرة «نوف تسوف» الاستيطانية، القريبة من مستوطنة «حلميش»، شمال غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع إطلاق النار في منطقة «نفيه تسوف»، بالقرب من حاجز رنتيس وقرية النبي صالح، مشيرة إلى وجود مصابين آخرين، بينهم حالة وصفت بالخطيرة.

وقال جيش الاحتلال إن قواته أغلقت المنطقة المحيطة بمستوطنة «نفيه تسوف»، بهدف ملاحقة منفذ إطلاق النار.

وبحسب الإعلام العبري، أجرت قوات الاحتلال تحقيقًا وأعمال تمشيط واسعة بحثًا عن منفذ العملية، وسط اشتباه بأنه انسحب من المكان سيرًا على الأقدام وليس بواسطة مركبة.