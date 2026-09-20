حي السلام أول يشن حملات مكثفة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد

رئيس الحي: تكثيف النظافة بمحيط المدارس

كثفت أجهزة حي السلام أول بمحافظة القاهرة حملاتها الميدانية للتعامل مع المخالفات ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وبقيادة اللواء أحمد جودة عبد السميع، رئيس حي السلام أول.

وشملت الحملات التصدي للبناء المخالف، حيث نفذت أجهزة الحي أعمال إزالة لمخالفة بناء وفك الشدة الخشبية بشارع 6 بحمدي الزعيم بمنطقة الحرفيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد رئيس الحي، استمرار الحملات الميدانية للتصدي للبناء المخالف من المهد، وعدم التهاون مع المخالفات، مع تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على الانضباط العمراني.

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة الحي حملاتها لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع الزهراء، استجابة لشكاوى المواطنين، حيث استهدفت الحملة الباعة الجائلين والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على السيولة المرورية.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى المنطقة وتيسير حركة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري للحي.

كما كثفت أجهزة حي السلام أول أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس، في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث شملت الأعمال محيط مدرسة عبد الرحمن بن عوف، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للطلاب ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنشآت التعليمية.

وشدد رئيس الحي على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الحملات الميدانية، سواء في ملف البناء المخالف أو الإشغالات والنظافة، مع رفع كفاءة الشوارع والميادين ومحيط المدارس، بما يدعم الانضباط العام ويحافظ على المظهر الحضاري بنطاق حي السلام أول.