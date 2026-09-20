ألمانيا: مؤشرات على ارتفاع ملحوظ في انتخابات برلمان ولاية ميكلنبورج-فوربومرن

أعلنت رئاسة الانتخابات في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان الولاية هذا العام فاقت حتى بعد ظهر اليوم مثيلتها في انتخابات عام 2021.

وأوضحت رئاسة الانتخابات أن نسبة المشاركة وصلت حتى الساعة الثانية بعد الظهر إلى 7ر40%، بزيادة ملحوظة مقارنة بنسبتها عند نفس التوقيت في الانتخابات التي جرت قبل خمسة أعوام، عندما وصلت آنذاك إلى 5ر32%.

وكانت التوقعات قبل الانتخابات تشير إلى إمكانية تسجيل نسبة مشاركة أعلى.

وكانت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2021 بلغت في نهايتها 8ر70%.

ويبلغ عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات ولاية ميكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا نحو 3ر1 مليون شخص ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا. ويحكم الولاية حاليًا ائتلاف يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار.

وأظهرت استطلاعات الرأي منافسة متقاربة للغاية بين الحزب الاشتراكي الحاكم، الذي تترأسه حاكمة الولاية مانويلا شفيزيج، وحزب "البديل". وكان أحدث استطلاع أجرته مجموعة "فالن" لأبحاث الانتخابات لصالح القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، أظهر تقدم الحزب الاشتراكي للمرة الأولى بنسبة 37 بالمئة على حزب "البديل"، الذي حصل على 36 بالمئة.

وحصل حزب اليسار في أحدث استطلاعات الرأي على 9 بالمئة، بينما تراجعت حصة فرع حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي مجددًا إلى 6 بالمئة، ما قد يجعل دخوله برلمان الولاية مهددًا. وحافظ حزب الخضر على نسبة 5 بالمئة دون تغيير، فيما ظل حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" دون نسبة الـ5 بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان.