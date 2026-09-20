ضبط 3 سيدات لاتهامهن بسرقة أجولة أرز من مزرعة بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 سيدات لاتهامهم بسرقة أجولة أرز من إحدى المزارع بالشرقية.

وقالت الداخلية، إنه في إطار كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بملاحقة 3 سيدات أثناء استقلالهن مركبة "تروسيكل"، بدعوى قيامهن بسرقة أجولة أرز من إحدى المزارع بمحافظة الشرقية.

ووتابعت أنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 من سبتمبر الجاري، تلقى مركز شرطة أبو حماد بلاغًا من عامل، مقيم بدائرة المركز، أفاد بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط سيدتين، لقيامهما بسرقة جوالين من الأرز من أرضه الزراعية باستخدام مركبة "تروسيكل" دون لوحات معدنية، وإلقائهما أحد الجوالين أثناء مطاردتهما.

وبسؤال المتهمتين، أقرتا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كريمة إحداهما، والتي تم ضبطها، وبمواجهتها أيدت ما جاء في أقوالهما.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.