إيران تغلق مركز اللغة الفرنسية في طهران

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أغلقت السلطات الإيرانية مركز اللغة الفرنسية في طهران، حسبما أفاد موقع "ميزان" الإخباري التابع للسلطة القضائية اليوم الأحد، مشيرا إلى أن المركز لم يحصل على ترخيص لمزاولة نشاطه رغم تلقيه تحذيرات متكررة.

كما اتهمت السلطات مركز اللغة، التابع للسفارة الفرنسية، بإساءة استغلال وضعه من خلال دعم مشاريع قالت إنها كانت موجهة ضد الثقافة الإسلامية في إيران وتشكل تهديدا للأمن القومي.

كما تم اتهام المركز بمساعدة أفراد من النخبة الإيرانية على إنشاء شبكات، وتشجيعهم على الهجرة.

ولم تتوفر أدلة مستقلة أو تفاصيل دقيقة بشأن هذه الاتهامات.