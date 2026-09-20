جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بدو ويحاصر مسجدا شمال غربي القدس

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• محافظة القدس كانت أفادت بأن منفذ هجوم حلميش هو الأسير المحرر قدري سمارة من بلدة بدو

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بلدة بدو شمال غربي القدس، مسقط رأس منفذ عملية إطلاق النار اليوم، وحاصرت مسجدا أثناء أداء المصلين صلاة العصر، وفق محافظة القدس.

وقالت المحافظة في بيان، إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة وحاصرت المصلين داخل مسجد "عبد الله بن جابر" أثناء أدائهم صلاة العصر.

وفي بيان سابق، أفادت محافظة القدس بأن منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "نفيه تسوف" (حلميش)، شمال غربي رام الله، هو الأسير المحرر قدري سمارة من بلدة بدو.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت سمارة مصابا من داخل مستشفى "إتش كلينيك" التخصصي بمدينة رام الله، عقب اقتحام المستشفى بقوة عسكرية كبيرة.

وقُتل مستوطن إسرائيلي، الأحد، متأثرا بإصابته بجروح "خطيرة" جراء إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش (نفيه تسوف) وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 العبرية: "أُعلن مقتل الرجل الذي أُصيب بجروح بالغة الخطورة في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نفيه تسوف".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية إطلاق النار، مشيرا إلى أنه عُثر عليه مصابا داخل مستشفى في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عقب إطلاق النار وفراره من المكان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قوات الجيش اعتقلت المهاجم "حيا" بعد العثور عليه داخل المستشفى.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة للحظة اعتقال الشاب على سرير المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج جراء إصابته بجروح لم تتضح طبيعتها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إطلاق النار استهدف إسرائيليين كانوا عند نبع "عين ريا"، قرب المستوطنة.

و"عين ريا" نبع فلسطيني يقع في منطقة حرج النبي صالح، التي أقيمت على أراضيها مستوطنة "نفيه تسوف".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال عقب الهجوم إن مسلحا خرج من سيارة وأطلق النار، ثم فر من المكان سيرا على الأقدام.