كلوب: هدف صلاح الثالث أمام جالاتا سراي ذكرني بأيامنا في ليفربول

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، بالمستوى اللافت الذي يقدمه محمد صلاح مع طرابزون سبور، بعد قيادته الفريق لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة في الدوري التركي.

وقدم النجم المصري واحدة من أبرز مبارياته منذ انتقاله إلى طرابزون سبور، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا، ليشارك بشكل مباشر في الأهداف الأربعة التي حسمت الديربي لصالح فريقه.

وتحدث كلوب، الذي عمل مع صلاح لسنوات خلال فترة وجودهما في ليفربول، بإشادة كبيرة عن أداء لاعبه السابق، مؤكدًا أن الهدف الثالث للنجم المصري أمام جالاتا سراي أعاده إلى ذكريات تألقه بقميص الريدز.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ''HABERTS''، التركي عن محمد صلاح: «في كل مرة أتحدث فيها عن محمد صلاح، يكون للأمر طابع خاص. أحيانًا أسأل نفسي: كيف لا يزال قادرًا على تقديم هذا المستوى الرائع في هذا العمر؟ لقد سجل أول هاتريك له بقميص طرابزون سبور، وسيأتي المزيد. لقد انضم إلى الفريق هذا الموسم فقط، وانظروا إلى ما يقدمه بالفعل في الدوري».

وأشاد المدرب الألماني بالفاعلية الهجومية التي يتمتع بها صلاح، سواء في تسجيل الأهداف أو صناعتها، قائلًا: «إنه يكتسح الدوري التركي هذا الموسم. إنه جناح يسجل أهدافًا أكثر من العديد من المهاجمين. يواصل التسجيل وصناعة الأهداف باستمرار من أجل مساعدة فريقه على تحقيق نتائج أفضل».

وشدد كلوب على قدرة صلاح المستمرة على صناعة الفارق، قائلًا: «طالما أن المباراة لم تنتهِ، فلا يمكنكم أبدًا الشك فيه، لأنه يمتلك الجودة التي تمكنه من القيام بشيء مثير في أي لحظة».

وتوقف كلوب بشكل خاص عند الهدف الثالث الذي سجله صلاح في شباك جالاتا سراي، وقال: «بعد هدفه الثالث وقفت وصفقت له. كانت حركة رائعة وإنهاءً مثاليًا».

وأضاف أن أداء صلاح خلال المباراة أعاده إلى الفترة التي جمعتهما في ليفربول، قائلًا: «لقد ذكرني بأيامنا في ليفربول. أعاد إليّ ذلك الإيمان بأن كل شيء ممكن».

وتحدث المدرب الألماني عن صعوبة إيقاف صلاح، موضحًا: «كمدافع، لا يمكنك السماح للكرة بالوصول إلى قدمه، لأنه يستطيع أن يفعل كل شيء بالكرة بطريقة سحرية، ويمكنه إرسالها إلى الشباك».

وسجل محمد صلاح أهدافه الثلاثة أمام جالاتا سراي في الدقائق 4 و44 و80، ليحقق أول هاتريك له بقميص طرابزون سبور.

كما صنع النجم المصري هدف زميله نوا سافيولو في الدقيقة 39، ليشارك بشكل مباشر في تسجيل الأهداف الأربعة خلال الفوز الكبير على جالاتا سراي بنتيجة 4-0.