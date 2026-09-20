النقل: تطوير النقل السككي عبر 2000 كيلومتر للقطار السريع و10 آلاف كيلو متر للسكك التقليدية

قالت وزارة النقل إنها تقوم بتنفيذ شبكة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بطول يصل إلى نحو 2000 كيلومتر، في إطار خطة تستهدف إنشاء شبكة نقل جديدة تربط الموانئ بالمدن والمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج، بما يفتح آفاقا جديدة أمام حركة النقل ويدعم جهود التنمية.

وأضافت الوزارة، في فيديو جراف نشرته اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد، أنها بالتوازي مع إنشاء شبكة القطار السريع، تعمل حاليا على تطوير ورفع كفاءة مختلف عناصر شبكة السكك الحديدية التقليدية التي يصل طولها إلى نحو 10 آلاف كيلومتر، منوهة إلى أن خطة التطوير ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وتحديث نظم الإشارات والتحكم، إلى جانب تطوير الورش وتنمية العنصر البشري، فضلا عن إعادة الهيكلة الإدارية والمالية.

وتابعت أن هذه الخطة تستهدف العمل في مسارين متوازيين، الأول يتمثل في إنشاء شبكة جديدة للقطار الكهربائي السريع، والثاني تطوير ورفع كفاءة شبكة السكك الحديدية القائمة، بما يضمن تحقيق التكامل بين الشبكتين وتطوير منظومة النقل السككي بمختلف مكوناتها.

وأشارت الوزارة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة، من بينها خط "كفر داود - السادات" بطول 38 كيلومتر، وخط "روبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بطول 63.5 كيلومتر.

وذكرت أن هذه المشروعات تساهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية في مصر، من خلال التوسع في إنشاء خطوط جديدة بالتزامن مع تطوير الشبكة القائمة ورفع كفاءة مكوناتها، مشددة على أن الدولة تستهدف من خلال هذه المشروعات تطوير جميع مكونات منظومة السكك الحديدية، ورفع مستويات الأمان والكفاءة، وإنشاء شبكة نقل متكاملة تربط مختلف أنحاء الجمهورية، بما يجعلها أكثر تطورًا في الوقت الحالي وأكثر جاهزية لمتطلبات المستقبل.