أوكرانيا تستهدف روسيا بأكثر من ألف مسيرة في أكبر هجوم على موسكو على الإطلاق

أعلن مسؤولون، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من ألف طائرة مسيرة باتجاه روسيا خلال الليل، من بينها مئات الطائرات التي أُطلقت نحو موسكو، وذلك بالتزامن مع اختتام الكرملين اليوم الثالث والأخير من الانتخابات البرلمانية.

ووصف عمدة موسكو موجة الطائرات المسيرة بأنها الهجوم "الأكبر على الإطلاق" الذي يستهدف العاصمة الروسية، مشيراً إلى وقوع أضرار في مصفاة نفط موسكو، التي تعد من بين عدة مواقع تزود العاصمة بالوقود، فضلاً عن تضرر مبنى سكني.

وفي مختلف أنحاء مقاطعة موسكو الواسعة، أدى الهجوم إلى مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين، بحسب ما أفاد به حاكم المنطقة المحلي أندريه فوروبيوف، موضحاً أن القتيلين هما رجل يبلغ من العمر 74 عاماً وامرأة تبلغ 44 عاماً.

وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف استخدمت مجموعة من الصواريخ والطائرات المسيرة في الهجوم — بما في ذلك صواريخ "فلامينجو" و"بليكان" محلية الصنع — لضرب منشآت نفطية ولوجستية..