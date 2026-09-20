 العثور على عشرة أسود نافقة في شبهة تسميم بمنطقة سفاري في تنزانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العثور على عشرة أسود نافقة في شبهة تسميم بمنطقة سفاري في تنزانيا

دار السلام - (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 7:08 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 7:08 م

أعلنت السلطات العثور على عشرة أسود نافقة في منطقة محمية نجورونجورو في تنزانيا، وهي وجهة شهيرة لسياح السفاري، حيث أظهرت التحقيقات الأولية تعرض الحيوانات للتسميم.

وقالت هيئة منطقة محمية نجورونجورو في تنزانيا إن الحيوانات النافقة عُثر عليها في منطقة ندوتو بالمتنزه، مشيرة إلى أنه تم إطلاق تحقيق شامل وملاحقة أمنية للجناة.

وتعد المواجهات بين الحيوانات البرية والمجتمعات القريبة من المحميات شائعة في تنزانيا ودول أفريقية أخرى.

وغالبا ما تقتل الأسود انتقاماً لمهاجمتها الماشية، بينما تتكرر النزاعات بسبب اقتحام الأفيال للأراضي الزراعية وتدميرها للمحاصيل.

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