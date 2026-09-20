إندونيسيا تسعى للاستفادة من خبرة تويوتا لتعزيز تنافسية قطاع السيارات والتصنيع المحلي

تسعى الحكومة الإندونيسية حاليا للاستفادة من خبرة شركة تويوتا في تطوير القدرات الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السيارات في البلاد.

وقال أمين وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية، سوسيويجونو مويجيارسو، إن الابتكار الصناعي يمكن تعزيزه من خلال التقدم في التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير سلاسل الإمداد، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وذكر خلال زيارة إلى متحف تويوتا التذكاري للصناعة والتكنولوجيا في ناجويا، وفقا لما أوردته جاكرتا اليوم الأحد: "تُظهر تويوتا كيف يمكن للابتكار والتكنولوجيا والموارد البشرية وسلاسل الإمداد أن تعزز القدرة التنافسية للصناعة على المستوى العالمي. وهذه التجربة مهمة لإندونيسيا في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز قطاع التصنيع والأنشطة المحلية ذات القيمة المضافة".

وأوضح مويجيارسو، تتوافق خبرة تويوتا الممتدة لعقود مع جهود إندونيسيا لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع، كما أسهمت في تطوير صناعة السيارات الوطنية لأكثر من خمسة عقود.