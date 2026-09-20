رئيس معهد اقتصادي ألماني ينتقد الخصم الجديد المزمع تطبيقه على أسعار الوقود

انتقد رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد "دي آي دبليو"، مارسيل فراتسشر، قرار حكومة المستشار فريدريش ميرتس تطبيق خصم جديد على أسعار الوقود.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، قال فراتسشر إن تنفيذ " خصم جديد على الوقود مكلف، وغير عادل اجتماعيًا، ويؤدي إلى نتائج عكسية اقتصاديًا". وأضاف أن هذا الإجراء "سيستنزف أموالًا لا تملكها الحكومة الاتحادية، ويعني في نهاية المطاف إعادة توزيع الأموال من الفقراء إلى الأغنياء".

ويرى فراتسشر أيضًا أن "أمل الحكومة الاتحادية في كسب مزيد من التقدير والشعبية من خلال خصم الوقود لن يتحقق على الأرجح، لأن أثر هذا التخفيف سرعان ما يصبح غير ملحوظ في ظل التقلبات الكبيرة في الأسعار".

وبنفس القدر من التشكيك، اتسمت نظرة الخبير الاقتصادي لإجراء وضع سقف لأسعار الوقود حيث قال إن "التوقعات المعقودة على سقف أسعار الوقود غير واقعية"، لافتا إلى أن من المرجح ألا يؤدي هذا السقف إلى تخفيض أسعار الوقود بشكل منهجي، بل سيقتصر تأثيره على الحد من بعض أسعار الذروة.

وبدلًا من ذلك، يطالب فراتسشر بتقديم مدفوعات مباشرة للمواطنين. وقال إن "تقديم دفعة مالية، مثل المبلغ المقطوع لتعويض تكاليف الطاقة الذي بلغ 300 يورو لكل شخص بالغ في عام 2022، هو السبيل الوحيد الرشيد والفعال". وأعرب فراتسشر عن اعتقاده بأنه يبدو أن الحكومة الاتحادية تفتقر إلى الأموال اللازمة لذلك، لأنها لم تتمكن من الاتفاق على زيادة الضرائب أو تخفيض الدعم الحكومي لتوفير التمويل اللازم لهذه المدفوعات.