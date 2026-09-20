قائد القوات المسلحة الإندونيسية يدعو إلى تعاون شامل لمواجهة التحديات الأمنية في إقليم بابوا

دعا قائد القوات المسلحة الإندونيسية، الجنرال أجوس سوبيانتو، إلى تعاون شامل بين الجيش والوزارات الحكومية والوكالات الوطنية والإدارات الإقليمية للتعامل مع الصراع المستمر والتحديات الأمنية في بابوا.

وقال أجوس للصحفيين في جاكرتا اليوم الأحد: "أعتقد أن حل الوضع في بابوا لا يمكن أن يتم من قبل القوات المسلحة الإندونيسية وحدها، بل يجب على الجميع التعاون، بما في ذلك الحكومات المحلية والوزارات"، وفقا لوكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وأشار قائد القوات المسلحة إلى أن الدعم بين مختلف الأجهزة والتعاون بين القطاعات أمران أساسيان لتعزيز العمليات على الأرض، لا سيما بالنظر إلى اتساع أراضي بابوا وطبيعتها الجبلية الوعرة.

وجاءت تصريحات القائد في أعقاب حوادث أمنية وقعت مؤخرا في المنطقة، من بينها مقتل سائق حافلة لنقل الركاب في إقليم بابوا الجبلي .