قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن على «تواصل مستمر» مع الحوثيين، وإنهم وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، تعليقًا على الهجمات التي شنّها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، والتي استهدفت السعودية أمس السبت، بصواريخ باليستية.

وأفادت شبكة «سي إن إن» نقلا عن مسئولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستبعد شن ضربات هجومية ضد مواقع «الحوثيين»، وتعتبر أن السعودية تتلقى كل ما تحتاجه من الولايات المتحدة.

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح أن «خطه الأحمر» هو التدخل الأمريكي المباشر في الضربات ضد مواقع الحوثيين. ونقلت القناة عن مسئول أمريكي قوله: «لا ضربات هجومية».

وقال مسئول آخر إن الولايات المتحدة تعتقد أن السعودية تتلقى حاليا جميع الموارد التي تحتاجها لمواجهة الحوثيين، مشيرا إلى الزيادة الأخيرة في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومعلومات الاستهداف.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تهديدات حوثية بإغلاق المطارات السعودية، حيث قال القائم بأعمال رئيس الحكومة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، محمد مفتاح، إن الجماعة «سترد على أي قوة تقدم على الاعتداء على اليمن».

وذكر أن الجماعة تتبنى مبدأ «التصعيد بالتصعيد»، قائلا إن «الحصار الذي فرضته السعودية على اليمن قد يقابل بإغلاق المطارات»، وذلك حسبما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات أمنية دعت فيها الأمريكيين في المنطقة إلى توخي مزيد من الحذر والاستعداد لاحتمال اضطراب حركة السفر، محذرة من أن التصعيد العسكري قد يتطور بسرعة.

ويشهد التصعيد الحالي بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية تحولا عسكريا؛ حيث انتقلت المواجهة إلى مرحلة أعمق بشن الحوثيين هجمات مكثفة بالصواريخ الباليستية والمسيرات استهدفت العاصمة الرياض ومحيط مطار الملك خالد الدولي، إلى جانب ضرب منشآت حيوية لشركة أرامكو في ينبع ومناطق جيزان ونجران.

في المقابل، يشن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية مكثفة طالت جبهات عدة داخل اليمن، فيما تعترض الدفاعات الجوية السعودية تلك الهجمات بنجاح وسط تفعيل منظومات الإنذار المبكر لحماية الأعيان المدنية.