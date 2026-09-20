 يسرق الحلوى ويترك صندوق النقود.. لص يثير حيرة الشرطة في ألمانيا - بوابة الشروق
الأحد 20 سبتمبر 2026 5:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

النتـائـج تصويت

يسرق الحلوى ويترك صندوق النقود.. لص يثير حيرة الشرطة في ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 4:23 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 4:23 م

أثار لص في ألمانيا حيرة الشرطة بعملية سرقة غريبة في أحد المقاهي ليلة الجمعة/السبت قبل الماضية.

وذكرت الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا اليوم الأحد أن اللص اقتحم المقهى الواقع بمدينة باد زالتسوفلن، لكن اهتمامه انصب فقط على المأكولات الحلوة الشهية دون غيرها.

وأوضحت الشرطة أن اللص بدلًا من أن يكسر صندوق النقود، استولى على كعكة وعبوتين من الآيس الكريم، ثم اختفى.

وتبحث أجهزة التحقيق الآن عن الجاني، فيما تحاول فك لغز الدافع وراء فعلته. وقال متحدث باسم الشرطة: "لا نعرف بعد ما إذا كان اللص استهدف الغنيمة الحلوة عن قصد، أم أن نوبة جوع صغيرة ألمّت به أثناء ارتكاب الجريمة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك