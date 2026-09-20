أثار لص في ألمانيا حيرة الشرطة بعملية سرقة غريبة في أحد المقاهي ليلة الجمعة/السبت قبل الماضية.

وذكرت الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا اليوم الأحد أن اللص اقتحم المقهى الواقع بمدينة باد زالتسوفلن، لكن اهتمامه انصب فقط على المأكولات الحلوة الشهية دون غيرها.

وأوضحت الشرطة أن اللص بدلًا من أن يكسر صندوق النقود، استولى على كعكة وعبوتين من الآيس الكريم، ثم اختفى.

وتبحث أجهزة التحقيق الآن عن الجاني، فيما تحاول فك لغز الدافع وراء فعلته. وقال متحدث باسم الشرطة: "لا نعرف بعد ما إذا كان اللص استهدف الغنيمة الحلوة عن قصد، أم أن نوبة جوع صغيرة ألمّت به أثناء ارتكاب الجريمة".