الخارجية الروسية: عقد اجتماع جديد بين روسيا وأمريكا خلال الأسابيع المقبلة لبحث النقاط الخلافية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأحد، عن عقد اجتماع جديد بين روسيا والولايات المتحدة لمعالجة التوترات في العلاقات الثنائية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ريابكوف، ردا على سؤال حول موعد الاجتماع المزمع عقده لمعالجة التوترات المشتركة، إنه "من المقرر عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار ريابكوف إلى أن مثل هذه الاجتماعات أصبحت دورية إلى حد ما.

وقال ريابكوف "نعتقد أن هذا مفيد. لكن ثمة مشكلة أخرى تتمثل في أن وتيرة التقدم، من حيث التقدم الموضوعي، أبطأ من المأمول وأقل من المتوقع، ومع ذلك، لن نتخلى عن هذا المسعى؛ سنواصل المضي قدما".

وأعلن ريابكوف، أمس السبت، أن هناك لقاء محتملًا بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سيناقش بشكل مفصل الوضع بشأن أوكرانيا.

وأوضح ريابكوف أنه لا يتم مناقشة تفاصيل التحضيرات لجولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن يستمر توقف المفاوضات طويلا.

وفي نهاية يونيو الماضي، أفاد ريابكوف بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن معالجة التوترات في العلاقات متوقف حاليًا، لكن من الممكن إجراء المزيد من المشاورات بين الخبراء قبل نهاية الصيف.



