مسئول سابق بشركة أبل: القيود التي فرضتها أستراليا على وسائل التواصل الاجتماعي رائدة عالميا

قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، إن الرئيس التنفيذي السابق لمجلس إدارة أبل، تيم كوك، يرى أن القيود التي فرضتها ​الحكومة الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي "رائدة عالميا".

وأدلى ألبانيزي بتلك التصريحات ‌بعد اجتماعه مع كوك في المقر الرئيسي للشركة بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف في التصريحات التي أذاعها التلفزيون في أستراليا، اليوم الأحد، من مقر أبل بارك في كاليفورنيا "خصص لنا تيم كوك وقتا ​طويلا هذا الصباح. يعتبر الإجراءات التي قمنا بها في مجال وسائل ​التواصل الاجتماعي رائدة عالميا".

واتخذت أستراليا هذا الشهر خطوة جديدة في مساعيها لتعزيز السلامة على الإنترنت، عبر خطة تتيح لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ​خيار تحديد المحتوى الذي يشاهدونه في صفحاتهم.

وفي ديسمبر، أصبحت أستراليا ​أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عاما.

وحذت حكومات أخرى حذوها هذا العام. واقترحت المفوضية الأوروبية في أحدث تحرك في هذا الصدد فرض حظر ​مماثل على الأطفال دون 13 عاما.

وردا على طلب للتعليق على تصريحات ألبانيزي، ​أحال متحدث باسم أبل الإجابة على ذلك إلى منشور لكوك على منصة "إكس" قال فيه إنه ‌ممتن لمشاركة ألبانيزي "بعض أحدث ابتكاراتنا، بما في ذلك أدوات قوية وسهلة الاستخدام للمساعدة في الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت".

وتأتي زيارة ألبانيزي إلى ​الولايات المتحدة في وقت ​ينقسم فيه قادة القطاع هناك بشأن وتيرة تطوير التكنولوجيا التي تزداد قوة بسرعة، وفي ظل جدل واسع في وادي السيليكون حول ​سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال ألبانيزي إن الذكاء الاصطناعي ينطوي على ​مخاطر يجب الحد منها. وأضاف للصحفيين، وفقا لنص رسمي لتصريحاته "هناك حاجة إلى نقاش حول الإطار العالمي لنشر الذكاء الاصطناعي، لأنه يتطور بسرعة كبيرة، وعلينا التأكد من أن البشر يظلون ​الطرف المسيطر".

وتتعارض تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي مع ​موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قلل من المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واعتبر أن فرض لوائح ​تنظيمية إضافية أمر غير ضروري.