أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بأن روسيا صدَّرت إلى الصين 5.153 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 28.31% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.



وحللت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية البيانات، والتي كشفت أن قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الصين بلغت 2.669 مليار دولار، بزيادة 13.19% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، عندما دفعت الصين 2.358 مليار دولار مقابل 4.016 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وفي عام 2025، صدرت روسيا إلى الصين كمية قياسية بلغت 9.799 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بزيادة 18.3% مقارنة بعام 2024، و51 ضعفًا مقارنة بعام 2015.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مايو الماضي، أن روسيا والصين توصلتا إلى اتفاق لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2".

وقال نوفاك للقناة "الأولى" التلفزيونية الروسية، معلقًا على مشروع بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2": "تمت مناقشة هذه المسألة اليوم، وكما تعلمون، قال الرئيس إنه تم التوصل إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ هذا المشروع".

وأعلن نوفاك، التوصل إلى اتفاق لزيادة إمدادات النفط إلى الصين عبر كازاخستان من 10 ملايين إلى 12.5 مليون طن سنويًا، وأن الإجراءات القانونية جارية.