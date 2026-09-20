كييف: إسقاط 101 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر منصة "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 101 من أصل 138 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 138 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من منطقتي أوريول وميليروفو الروسيتين، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 101 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.

من جانبها، أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، أن أوكرانيا استهدفت موسكو بطائرات مسيرة خلال الليل، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وأعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، نجاح وسائط الدفاع الجوي الروسي في صد الهجوم الأضخم لطائرات العدو المسيرة، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال سوبيانين، إنه "منذ أمس السبت، تم صد أكثر من 1600 طائرة مسيرة على جميع الخطوط الدفاعية، منها 450 طائرة كانت تقترب من موسكو".

وكان سوبيانين قد ذكر سابقا أنه تم إسقاط 338 طائرة مسيرة كانت تقترب من موسكو اعتبارا من منتصف ليل الأحد بتوقيت موسكو "9:00 مساء أمس السبت بتوقيت جرينتش"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إن الهجمات أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة 6 آخرين على الأقل، بينهم طفلان.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

وأضاف سوبيانين، عبر قناته على منصة "ماكس"، أن الهجوم غير المسبوق كان مخططا بوضوح بهدف تعطيل الانتخابات. لكن الخصم لم ينجح في ذلك.

وأوضح سوبيانين "وصلت عدة طائرات مسيرة إلى أراضي مصفاة موسكو النفطية، وأصابت إحداها مبنى سكنيا، ولا يوجد قتلى".

وكانت انتخابات مجلس الدوما في دورته التاسعة والانتخابات الأخرى المتزامنة معها قد بدأت أمس الأول الجمعة، ويستمر التصويت 3 أيام حتى اليوم الأحد.