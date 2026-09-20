واشنطن تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط

- وزارة الخارجية أشارت إلى احتمال استهداف إيران وجماعات داعمة لها مصالح أمريكية حول العالم

حذرت الولايات المتحدة من احتمال تصاعد الصراع العسكري في الشرق الأوسط "بسرعة"، ودعت مواطنيها الموجودين في المنطقة إلى توخي الحذر، ومن هم خارجها لإعادة النظر في السفر إليها أو عبرها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، في تحذير أمني على موقعها الرسمي: "البيئة الأمنية لا تزال معقدة في ظل التوترات بالشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".

ودعت الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى الانتباه لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية وحدوث اضطرابات في حركة السفر.

وأضافت الخارجية، أن الحوثيين المدعومين من إيران "نفذوا أعمالا عدائية ضد السعودية شملت مطارات مدنية"، معتبرة أن "هذا الصراع العسكري لديه قابلية للتصاعد بسرعة".

وطلبت من الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط "إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها"، ومتابعة المعلومات المتعلقة بعمل المطارات وشركات الطيران.

وحذرت الوزارة كذلك من أن منشآت دبلوماسية أمريكية، بينها منشآت خارج الشرق الأوسط، سبق أن تعرضت للاستهداف.

وقالت إن إيران وجماعات داعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين حول العالم، بما فيها شركات ومؤسسات أمريكية.

ويأتي التحذير غداة تصعيد عسكري جديد لجماعة الحوثي اليمنية ضد السعودية، إذ أعلن التحالف الذي تقوده المملكة، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، إضافة إلى إحباط محاولات لاستهداف محافظات بيش والطائف وفرسان وينبع.

كما أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات مبكرة في الرياض والخرج وفرسان، قبل أن يعلن لاحقا "زوال الخطر"، في أحدث موجة من التحذيرات المرتبطة بالتصعيد العسكري.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت جماعة الحوثي ما سمته "حظرًا بحريًا" على السعودية، قبل أن تعلن لاحقًا استهداف سفن ومواقع سعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ردا على ما زعمت أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق التي تسيطر عليها في اليمن.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.