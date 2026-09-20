رئيس الفلبين يأمر بإجراء تحقيق في ثالث حادث إطلاق نار في مدرسة

أمر الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن، بإجراء تحقيق بشأن أحدث إطلاق نار في مدرسة في إقليم جنوب كوتاباتو.

وأسفر إطلاق النار في مدرسة بانجا الثانوية الوطنية عن مقتل ثلاثة طلاب (ليس ستة كما تردد سابقا)، من بينهم المسلح المشتبه به -16 عاما-، والذي أطلق النار على نفسه بعد الهجوم. وأصيب ستة في الهجوم، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأحد.

وهذا ثالث إطلاق نار مميت في المدارس هذا العام، في أعقاب حادثين في مدينتي تاكلوبان وزامبوانجا.

وفي بيان، أعرب ماركوس عن حزنه لأسر هؤلاء المتضررين، مشددا على أن العنف المدرسي لا يجب أن يصبح على الإطلاق واقعا مقبولا للأطفال الفلبينيين.

وقال باللغة الفلبينية "أقدم التعازي للأسر، التي فقدت ذويها في إطلاق النار في مدرسة بانجا الثانونية الوطنية في إقليم جنوب كوتاباتو".

وأضاف "نحن نضمن حصول المصابين على العلاج الطبي والمساعدة التي يحتاجونها".

وتابع "لقد أمرت بالفعل وكالاتنا لتعزيز الأمن في المدارس والقيام بكل شيء ضروري لمنع تكرار حدوث تلك المأساة"