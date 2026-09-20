شهدت قرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، تمركزًا أمنيًا مكثفًا وانتشارًا لقوات الأمن داخل القرية، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لفرض الانضباط والعمل على إعادة الهدوء والاستقرار.

وجاءت التمركزات الأمنية عقب حالة من الذعر سادت أجواء القرية، على خلفية تكرار وقائع إطلاق النار، والتي أسفرت في أحدث وقائعها عن مقتل شاب من أبناء القرية يُدعى فتحي محمد ميرغني، وأشارت المعلومات إلى أنه العم الأصغر للفنان حمدي الميرغني.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت عقب الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم بإطلاق النار، فيما قررت جهات التحقيق حبسه على ذمة التحقيقات في الواقعة.

ويأتي الانتشار الأمني المكثف بهدف تعزيز التواجد الأمني داخل القرية، وحماية المواطنين والحفاظ على الأمن والأمان، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأكدت التحركات الأمنية، أن حماية الأهالي وفرض الاستقرار تأتي في مقدمة الأولويات، بما يسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها داخل قرية الضما.