بعثة الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية تصل إلى الرباط

أوفدت جامعة الدول العربية بعثة برئاسة السفير الدكتور حسين الهنداوي الأمين العام المساعد، وعضوية عدد من موظفي الأمانة العامة، لملاحظة الانتخابات التشريعية في المغرب المقررة في 23 من الشهر الحالي.

جاء ذلك تلبية للدعوة التي تلقتها الأمانة العامة للجامعة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب للمشاركة في ملاحظة الانتخابات التشريعية، وكذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية في دولها الأعضاء وضمان حسن سير العملية الانتخابية.

ووصلت البعثة إلى العاصمة الرباط، اليوم الأحد، ومن المقرر أن تلتقي مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية للاطلاع على الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وستقوم البعثة بملاحظة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، وستصدر بيانها التمهيدي عقب انتهاء يوم الاقتراع، كما ستصدر بعد ذلك تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى نبيل فهمى أمين عام الجامعة، متضمنا ملاحظاتها وتوصياتها حول العملية الانتخابية، على أن يتم إرساله لاحقا إلى الجهات المعنية في المغرب.