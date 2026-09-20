يستعد الفنان أحمد فهمي لخوض تجربة الإنتاج المسرحي لأول مرة في مسيرته الفنية بمسرحية جديدة لم يكشف حتى الآن عن اسمها، ولكن من المقرر أن تنتمي لنوعية الكوميديا وسوف يتم عرضها على أحد مسارح القاهرة.

وعلى ناحية أخرى، انضمت الفنانة ياسمين رئيس لأحمد فهمي في بطولة مسلسل "ما تيجي نشوف" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه موسم رمضان المقبل، ويتولى إخراجه حسين المنباوي.



ومن المقرر أن يتم تغيير اسم المسلسل قريباً نظراً لتشابهه مع اسم حكاية من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، وهي الحكاية التي قام ببطولته كلاً من نهى عابدين وهنا شيحا وملك قورة ونبيل عيسى وطارق صبري، وتولى تأليفها عمرو محمود ياسين واخرجها محمد الخبيري.

كما يواصل أحمد فهمي تصوير أحدث أفلامه السينمائية "الفيل ع الدرفيل" والذي تشاركه بطولته لأول مرة أسماء جلال وحاتم صلاح ورحاب الجمل وتأليف شريف الليثي وإخراج محمد عبد الوهاب.