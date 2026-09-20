 جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية

ليلى محمد
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 1:29 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 1:29 م

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض، إلى جانب محاولات استهداف عدد من المدن والمناطق الأخرى بالمملكة.

وأكدت الأمانة العامة أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً لسلامة المدنيين، من شأنه زيادة حدة التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وجددت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وداعيةً إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتجنب المزيد من التصعيد، واحترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي.

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