أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أغسطس الماضي حققت إيرادات بلغت 567.1 مليون دولار، مع عبور 1358 سفينة بحمولات صافية بلغت 68.3 مليون طن.

وأوضح أن أغسطس الماضي شهد زيادة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي سجل عبور 1070 سفينة بحمولات صافية بلغت 45.2 مليون طن، بإيرادات قدرها 326 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 27% في أعداد السفن، و51.1% في الحمولات الصافية، و56.7% في الإيرادات.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم البحري العالمي لعام 2026، التي نظمها قطاع النقل البحري بوزارة النقل في الإسكندرية، تحت شعار «من السياسة إلى التطبيق: تعزيز التميز البحري»، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، واللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري واللوجيستيات، ومصطفى شيخون رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبمشاركة عدد كبير من مسؤولي صناعة النقل البحري عربيا وإقليميا.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أهمية تجمع أطراف مجتمع النقل والشحن البحري لتبادل الرؤى بشأن التطورات والتحديات الراهنة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية العميقة التي شهدتها الساحة الدولية والإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست بصورة مباشرة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وامتدت تداعياتها إلى حركة الملاحة في قناة السويس.

وأشار إلى أن التعامل مع تلك المستجدات المعقدة يتطلب طرح وتطبيق حلول غير تقليدية، تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات البحرية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يشهدها المجتمع الملاحي.

وأوضح ربيع، أن هيئة قناة السويس حرصت على التعامل مع مختلف التحديات من خلال نهج متوازن، يعتمد على تنفيذ سياسات مرنة وتطبيق استراتيجية طموحة تستهدف التحول إلى أحد أبرز الكيانات الاقتصادية العملاقة في صناعة النقل والخدمات البحرية، من خلال توطين الصناعة البحرية والتوسع في منظومة الخدمات البحرية.

وأكد أن الاضطرابات والمتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية بشكل عام، ومجتمع التجارة بشكل خاص، برهنت على أهمية قناة السويس في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، ورسخت مكانتها الرائدة عالميا، وأثبتت عدم وجود طريق بديل ومستدام للقناة، في ظل ما تتمتع به من أعلى مستويات الأمان والسلامة البحرية، إلى جانب الخدمات البحرية المعاونة ذات الكفاءة العالية.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة، أكد خلالها أن قناة السويس آمنة، وأن حركة الملاحة بها منتظمة، وخدماتها تعمل بكفاءة، ومرشديها على أعلى مستويات الأداء والجاهزية.

وشدد على أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات ثابتة نحو تنويع مصادر الدخل، من خلال العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية عبر تطوير الترسانات والشركات التابعة، إلى جانب عقد شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل والانفتاح على الأسواق الدولية لتسويق منتجاتها من مختلف الوحدات البحرية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن قناة السويس نجحت في استحداث حزمة من الخدمات البحرية لتوفير متطلبات الشركاء وعملاء القناة من الخطوط البحرية أثناء عبور السفن، ومن أبرزها خدمات بناء وإصلاح السفن، وتموين السفن بالوقود، والإسعاف البحري، وتبادل الأطقم البحرية، وغيرها من الخدمات.

وتطرق ربيع إلى جهود الهيئة في تطوير عدد من الموانئ العربية والإفريقية، لافتا إلى المشاركة في تطوير ميناء سرت وافتتاحه بعد 14 عاما من الإغلاق.

وأشار إلى أن أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة أجرت نمذجة لميناء رأس الخير في السعودية، فيما يجري التفاوض على نمذجة ميناءين في دولة ناميبيا، إلى جانب تدريب دفعات من المرشدين وقباطنة القاطرات بها في الأكاديمية.