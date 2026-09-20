قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، إن «حسابات الرئيس الأمريكي بشأن إيران كانت خاطئة»، مؤكدا أن «طهران باتت أكثر استعدادا من أي وقت مضى للدفاع عن نفسها في مواجهة أي هجوم أمريكي محتمل، وأنها ستستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة بصورة أشد إذا تعرضت لهجوم».

جاء ذلك في حديث رضائي مع قناة «الجزيرة» القطرية، حيث أكد أن «الحرب بدأت بتحريض من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو»، مضيفا أن «من مصلحة واشنطن الموافقة على شروط إيران للخروج من الحرب»، وأكد أن «تهديدات ترامب لن تفضي إلى أي نتيجة».

ونوه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن «إيران مستعدة لخوض حرب مصيرية»، لافتًا إلى أن «طهران تعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكي، وأنها أكثر استعدادا من أي وقت مضى للتصدي للهجمات الجوية الأمريكية».

وأوضح أن «إيران خلصت، بعد انسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم، إلى ضرورة تغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن»، قائلًا إن «إيران اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن بالقرب من حاملة طائرات أمريكية».

وأضاف: «نحن جادون في الدفاع، وإذا تعرضنا لهجوم، فسنستهدف القواعد الأمريكية ومصالح واشنطن في المنطقة بقدر أكبر من الشدة»، مشيرًا إلى أن «المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني لا تزال مستمرة، وأن إيران أبلغتهما بشروطها للتفاوض».

وأضاف أن إيران «على تواصل مع الوسيط القطري، الذي نقل شروط طهران لوقف الحرب إلى واشنطن، وإن إيران تنتظر رد ترامب على هذه الشروط».

وجدد التذكير بأن «شروط طهران تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري».

وأفاد بأن «الإجراءات التي اتخذتها أمريكا وإسرائيل تتيح لإيران الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية»، مؤكدا أن «إيران لم تتخذ حتى الآن قرارا بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن الأمر يعتمد على سلوك واشنطن».

كما أكد رضائي أن طهران «لم تغيّر عقيدتها النووية، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث في المستقبل».

وختم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تصريحاته بالقول إن «إيران تريد إنهاء الحرب بين السعودية واليمن، وإن اليمنيين أيضا يرغبون في التوصل إلى اتفاق مع الرياض».