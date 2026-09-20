إصابة حرجة في حادث إطلاق نار بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية

أفادت تقارير عبرية أولية، اليوم الأحد، بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة «حلميش» (نيفي تسوف)، شمال غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وسط أنباء عن إصابة شخص بجروح خطيرة، فيما هرعت قوات إسرائيلية إلى المنطقة.

وبحسب وكالة «سوا» الإخبارية، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه تلقى بلاغًا عن إطلاق نار في منطقة «نيفي تسوف التابعة لمنطقة بنيامين»، وإن قواته توجهت إلى الموقع، مشيرًا إلى أن تفاصيل الحادث «قيد الفحص».

وأفادت هيئة إنقاذ إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية بورود بلاغ عن شخص مصاب إثر إطلاق النار قرب نبع محاذي للمستوطنة، فيما أشارت تقارير إسرائيلية لاحقة إلى أن حالته خطيرة.

وتحدثت تقارير إسرائيلية أولية عن شبهات بوقوع عملية إطلاق نار استهدفت مركبة في المنطقة، من دون أن تتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو هوية المصاب.

كما لم تتوفر معلومات مؤكدة بشأن منفذ إطلاق النار أو ما إذا كان قد غادر المكان، فيما تواصل القوات الإسرائيلية فحص ملابسات الحادث.

وتُعرف مستوطنة «نيفي تسوف» باسم «حلميش»، وتقع قرب قرية النبي صالح شمال غربي رام الله.