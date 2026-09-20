واصل محمد صلاح تألقه اللافت مع طرابزون سبور، بعدما قاد الفريق التركي لتحقيق فوز كبير على جالطة سراي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي، في مباراة شهدت تسجيل النجم المصري ثلاثة أهداف وصناعة هدف آخر.

وأشادت صحيفة «سبورت» الإسبانية بما قدمه محمد صلاح، وكتبت: «عاش الفرعون»، مؤكدة أن الملك المصري يواصل كتابة التاريخ في تركيا، بعدما تألق بقوة أمام جالطة سراي ووضع حدًا لسلسلة الفريق التركي الخالية من الهزائم.

وافتتح صلاح التسجيل مبكرًا بعد 4 دقائق فقط من انطلاق المباراة، بعدما انطلق منفردًا من منتصف الملعب مستغلًا تقدم خط دفاع جالطة سراي، قبل أن ينهي الهجمة بتسديدة مميزة.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد قائد منتخب مصر ليصنع الهدف الثاني لزميله سافيولو، قبل أن يسجل هدفه الثاني بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليواصل تألقه في المباراة.

وأكمل صلاح ثلاثيته بهدف ثالث، بعدما انطلق مجددًا خلف دفاع جالطة سراي، قبل أن يضع الكرة في الشباك، ليقود طرابزون سبور لانتصار عريض على متصدر الدوري التركي.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح لا يمكن إيقافه، حيث استطاع النجم المصري تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة أمام جنتشلر بيرليجي، وسجل هدفًا أيضًا ضد آميد سبورتيف، وهدفان ضد باشاك شهير، وبمجمل 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين بالدوري التركي منذ انطلاقة الموسم.

وبهذا الفوز، أنهى طرابزون سبور سلسلة جالطة سراي الخالية من الهزائم، فيما حافظ الأخير على صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة، بينما رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.

وكان طرابزون سبور قد أقال فاتح تكيه من منصبه في بداية الشهر الجاري، قبل التعاقد مع الألماني توماس رايس، الذي تولى قيادة الفريق قبل أيام قليلة.

ويحظى محمد صلاح باهتمام جماهيري كبير منذ انتقاله إلى الدوري التركي، حيث سبق أن وصف الاستقبال الذي حظي به عند وصوله إلى تركيا بأنه «أمر لا يصدق»، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر رؤية شيء مماثل من قبل.