جيش الاحتلال يعلن تحييد شخص حاول تنفيذ عملية دهس استهدفت جنودا في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحييد شخص حاول تنفيذ عملية دهس استهدفت جنودا في الضفة الغربية.

وزعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الشخص حاول تنفيذ عملية دهس ضد القوات العاملة في منطقة غانيم ضمن لواء منشيه.

وبحسب ادعاءاتها، لم تقع أي إصابات في صفوف الجنود خلال العملية.

في المقابل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية على مداخل قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة، بإغلاق عدد من المداخل والمخارج.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل ومخارج شمال المدينة كافة، وهي حواجز: عطارة العسكري، وعين سينيا، والنبي صالح، وعابود، وروابي، ودير نظام.

كما أغلقت تلك القوات مداخل شرق وغرب رام الله، وهي: الطيبة، وترمسعيا، وسنجل، وسلواد شرقا، الى جانب طريق المهلل الواقع بين قريتي دير قديس، ونعلين غربا.

وأفادت تقارير عبرية أولية، اليوم الأحد، بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة «حلميش» (نيفي تسوف)، شمال غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وسط أنباء عن إصابة شخص بجروح خطيرة، فيما هرعت قوات إسرائيلية إلى المنطقة.

وبحسب وكالة «سوا» الإخبارية، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه تلقى بلاغًا عن إطلاق نار في منطقة «نيفي تسوف التابعة لمنطقة بنيامين»، وإن قواته توجهت إلى الموقع، مشيرًا إلى أن تفاصيل الحادث «قيد الفحص».

وأفادت هيئة إنقاذ إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية بورود بلاغ عن شخص مصاب إثر إطلاق النار قرب نبع محاذي للمستوطنة، فيما أشارت تقارير إسرائيلية لاحقة إلى أن حالته خطيرة.

وتحدثت تقارير إسرائيلية أولية عن شبهات بوقوع عملية إطلاق نار استهدفت مركبة في المنطقة، من دون أن تتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو هوية المصاب.

وتُعرف مستوطنة «نيفي تسوف» باسم «حلميش»، وتقع قرب قرية النبي صالح شمال غربي رام الله.