حماس: عملية إطلاق النار قرب رام الله رد مشروع على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى

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باركت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» عملية إطلاق النار قرب مستوطنة «حلميش» قرب رام الله، التي نفذها فلسطيني، قائلة إنها بمثابة «ردٍّ بليغ وعملي» على تصريحات واقتحام بنيامين نتنياهو، وأعماله الاستعراضية الاستفزازية داخل الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن هذه العملية «ردٌّ مشروع وطبيعي» على الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين وقادة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه.

وقالت إن «هذه العملية تشكل ردًا حاسمًا على عربدة المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة ضد أهل فلسطين في قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة، ورسالة واضحة بأن إرهاب المستوطنين لن يُواجَه إلا بالمزيد من الضربات الموجعة».

وقتل مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار قرب بؤرة «نوف تسوف» الاستيطانية، القريبة من مستوطنة «حلميش»، شمال غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع إطلاق النار في منطقة «نفيه تسوف»، بالقرب من حاجز رنتيس وقرية النبي صالح، مشيرة إلى وجود مصابين آخرين، بينهم حالة وصفت بالخطيرة.

وقال جيش الاحتلال إن قواته أغلقت المنطقة المحيطة بمستوطنة «نفيه تسوف»، بهدف ملاحقة منفذ إطلاق النار، فيما تواصل قواته أعمال البحث والتمشيط في المنطقة.

وبحسب الإعلام العبري، تجري قوات الاحتلال تحقيقًا وأعمال تمشيط واسعة بحثًا عن منفذ العملية، وسط اشتباه بأنه انسحب من المكان سيرًا على الأقدام وليس بواسطة مركبة.

وتأتي هذه التطورات وسط استنفار لقوات الاحتلال في محيط المنطقة، فيما لم تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية منفذ إطلاق النار أو الجهة التي تقف خلفه.