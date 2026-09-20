خطفت الصينية يو تسي دي، البالغة من العمر 13 عاماً، الأضواء في اليوم الأول لمنافسات السباحة بدورة الألعاب الآسيوية (آسياد) المقامة في اليابان، بعدما توجت بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر فراشة، فيما أحرز مواطنها بان تشان له ذهبية سباق 100 متر حرة.

وسجلت يو زمناً شخصياً قياسياً بلغ دقيقتين و5.08 ثوان، متفوقة على مواطنتها تشانج موهان التي أحرزت الفضية بزمن دقيقتين و8.44 ثوان، واليابانية ميسا أوكوزونو صاحبة البرونزية بزمن دقيقتين و9.97 ثوان.

وتعد يو من أبرز المواهب الصاعدة في السباحة العالمية، بعدما تغلبت في وقت سابق من العام على الأمريكية ريجان سميث في سباق 200 متر فراشة، قبل أن تحسن رقمها الشخصي مجدداً في الآسياد.

وتشارك يو في ثلاثة سباقات في آسياد، هي 200 متر فراشة و200 متر متنوع و400 متر متنوع، وهي الأرقام القياسية العالمية التي تتصدرها الكندية سمر ماكنتوش في السباقات الثلاثة.

وفي سباق 100 متر حرة رجال، فاز بان تشان له بالذهبية بزمن 47.61 ثانية، متفوقاً بفارق ضئيل على الكوري الجنوبي كيم يونج بوم الذي سجل 47.65 ثانية، فيما نال مواطنه هوانج سون وو البرونزية بزمن 47.79 ثانية.

ويحمل بان الرقم القياسي العالمي للسباق بزمن 46.40 ثانية سجله قبل عامين في أولمبياد باريس.