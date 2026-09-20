بلغت نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الدوما في روسيا 45% بحلول الساعة 7:35 من صباح اليوم الأحد بتوقيت موسكو، حسب بيانات موقع اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا.



وأشارت المعلومات الرسمية إلى أن ما يقرب من 6 ملايين ناخب صوتوا عبر الإنترنت في هذه الانتخابات وبلغت نسبة المشاركة بين من اختاروا هذه الطريقة في الاقتراع 82%.

ويستخدم التصويت الإلكتروني عن بعد في 33 من أصل 89 كيانا فدراليا روسيا.

وأفاد موقع مراقبة سير التصويت الإلكتروني عن بُعد بأن أكثر من 2.8 مليون ناخب شاركوا في هذا النوع من التصويت في موسكو خلال يومين، بينهم نحو 100 ألف ناخب خلال الليلة الماضية، حسبما صرح رئيس الهيئة العامة لمراقبة الانتخابات في موسكو، فاديم كوفاليوف.

وأكد كوفاليوف أن نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد في موسكو بتعرض لهجمات إلكترونية واسعة النطاق، ووصفها بأنها خطيرة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت الهيئة العامة للمراقبة على الانتخابات في موسكو عبر بيان على "تيليجرام" صباح اليوم أن نسبة الإقبال في انتخابات مجلس الدوما في المدينة بلغت 40.2% بعد إدلاء ما مجموعه 3.2 مليون ناخب بأصواتهم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين الروس في العديد من الدول، منها العربية لتمكينهم من المشاركة في انتخابات مجلس الدوما.

وانطلقت انتخابات مجلس الدوما في دورته التاسعة وغيرها من الانتخابات المتزامنة معها في 18 سبتمبر، ويستمر التصويت ثلاثة أيام حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

وقالت اللجنة المركزية للاتنخابات إن النتائج الأولية للتصويت ستعلن في غضون ساعات قليلة بعد إغلاق مراكز الاقتراع.



