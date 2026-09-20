محمد صلاح يحتفل بالهاتريك الأول مع طرابزون سبور

احتفل محمد صلاح، نجم طرابزون سبور ومنتخب مصر، بطريقة خاصة بأول ثلاثية «هاتريك» يسجلها بقميص الفريق التركي، بعدما احتفظ بالكرة التي سجل بها أهدافه الثلاثة في شباك جالاتا سراي.

وشارك صلاح متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور التي توثق احتفاله بالهاتريك، من بينها صورة ظهر خلالها ممسكًا بالكرة التي احتفظ بها عقب تسجيل ثلاثيته.

وقاد النجم المصري طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف خلال اللقاء، كما صنع الهدف الرابع، ليكون مساهمًا بشكل مباشر في الأهداف الأربعة التي هزت شباك جالاتا سراي، ويواصل تألقه مع فريقه الجديد.

وبهذا الهاتريك، انفرد محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري التركي برصيد 7 أهداف، متفوقًا على فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي، الذي يأتي خلفه في ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

ورفع هاتريك جالاتا سراي عدد الثلاثيات التي سجلها محمد صلاح خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر إلى 9 «هاتريك»، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله.