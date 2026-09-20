افتتاح المعرض السنوي الرابع عشر للتصوير الفوتوغرافي بنادي هليوبوليس

افتُتحت فعاليات المعرض السنوي الرابع عشر للتصوير الفوتوغرافي بنادي هليوبوليس الرياضي، بمشاركة نخبة من الفنانين والمصورين والموهوبين والمهتمين بفنون الصورة والتصوير، وذلك بحضور هشام توفيق، رئيس مجلس الإدارة.

ويقام المعرض برئاسة الدكتور سمير سعد الدين، أستاذ التصوير بالمعهد العالي للسينما، ويضم مجموعة متنوعة من الأعمال والتجارب الفوتوغرافية المقدمة من عدد من المواهب والمصورين من داخل نادي هليوبوليس، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وتضم قائمة المشاركين مدير التصوير الدكتور حسين بكر، أستاذ التصوير بالمعهد العالي للسينما، والمهندس عادل خضر، والمصور تامر راغب، إلى جانب نخبة من المصورين والفنانين والموهوبين، الذين يقدمون مجموعة متنوعة من أعمالهم وتجاربهم الفنية.

ويقدم المعرض مجموعة من التجارب البصرية المتنوعة التي تعكس اختلاف الرؤى والأساليب الفنية في التعامل مع الصورة، وتبرز دور التصوير الفوتوغرافي كأحد أشكال التعبير الفني، من خلال توثيق التفاصيل والمشاهد وتقديمها برؤى إبداعية مختلفة.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار دعم وتشجيع المواهب في مجال التصوير الفوتوغرافي، وإتاحة الفرصة للمصورين لعرض أعمالهم وتجاربهم الفنية، وخلق مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين الفنانين والمصورين والمهتمين بفنون الصورة والتصوير.