أصدر الاتحاد العام للفنانين العرب، برئاسة مسعد فودة، بياناً صحفياً، حول أزمة المخرج المصري أشرف فايق مع مهرجان نينوي السينمائي في دورته الثانية بالعراق، يؤكد فيه أن هناك سوء تفاهم أحدث ارتباكاً في العلاقات الإنسانية تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساء للطرفين.

وأكد البيان في نصه "تابع الاتحاد العام للفنانين العرب ما أثير من جدل على صفحات التواصل الاجتماعي بين المخرج أشرف فايق وإدارة مهرجان نينور السينمائي الدولي، ويؤكد الاتحاد أن هناك سوء تفاهم"، وأضاف "وفي سعي الاتحاد العام للفنانين راب الصدع بين الطرفين تم التواصل مع الاطراف وكذلك المؤسسات الفنية والمعنية في مصر والعراق وتم إزالة أسباب سوء التفاهم، ويشير الاتحاد إلى الاحترام المتبادل للجميع ابتغاء اللحمة المصرية العراقية والعراقية المصري، والامتنان والإعزاز للفنان المصري في بغداد الحضارة والفنان العراقي في مصر قلب العروبة".

وأوضح البيان، "يشرفنا مشاركة وحضور الفنان المصري في فعاليات مهرجان نينوي السينمائي الدولي بدورته الثانية وكذلك المهرجانات السينمائية في العراق، وكذلك الترحيب بكل المودة والحب لمشاركة الفنان العراقي في فعاليات المهرجانات السينمائية في مصر ونتمنى أن يلتزم كلا الطرفين بحسن العلاقة وعدم اتخاذ صفحات التواصل الاجتماعي وسيلة للتعبير عن أي خلافات".

وكان المخرج أشرف فايق قد أعلن في وقت سابق انسحابه من رئاسة لجنة تحكيم مهرجان نينوى السينمائي الدولي، المقام بمدينة الموصل العراقية، مع عدد من الفنانين المصريين المشاركين في المهرجان، على خلفية خلاف مع مدير المهرجان ليث عسكر.

وكتب أشرف فايق عبر حسابه على موقع فيسبوك: "أعلن عن انسحابي من مهرجان نينوى السينمائي الدولي بالموصل بالعراق كرئيس للجنة تحكيم المهرجان، أنا وجميع النجمات والنجوم المصريين".

وأوضح المخرج أن قراره جاء بسبب ما وصفه بـ"تطاول وعجرفة مدير هذا المهرجان الوليد، السيد ليث عسكر، على نجوم مصر"، معتبرًا أن أسلوب التعامل لا يليق بمكانة الفنانين المصريين المشاركين.