صحة غزة: 3 شهداء و21 إصابة جراء عدوان الاحتلال على غزة آخر 24 ساعة

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 شهداء جدد، و21 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1393 شهيدًا، و4822 إصابة، و831 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان إلى 73 ألفًا و910 شهداء، و174 ألفًا و935 إصابة.

وأصيب مواطنون فلسطينيون، اليوم الأحد، بنيران جيش الاحتلال، فيما شهدت عدة مناطق في قطاع غزة، إطلاق نار وقصفًا مدفعيًا، إلى جانب قنابل إنارة وعمليات نسف نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بإصابة مواطنين اثنين، بنيران الجيش الإسرائيلي محيط دوار بني سهيلا شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب مراسل الوكالة، فإن شابًا أصيب برصاص جيش الاحتلال في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس.

وذكر أن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار شمالي بلدة بيت لاهيا، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء البلدة، فيما أطلقت قنابل إنارة شرقي جباليا البلد شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل المدينة، بينما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة شرقيها، كما سُجل إطلاق نار من الطيران المروحي شرقي وشمالي القطاع.

وفي وسط القطاع، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شرقي مخيم البريج.

وأطلق الطيران المروحي النار في محيط دوار العلم جنوبي مواصي مدينة رفح، إلى جانب إطلاق نار شرقي مدينة خان يونس.

كما شهد جنوبي وشرقي مدينة خان يونس إطلاق نار مكثفًا من الآليات الإسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف جنوبي المدينة.