مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن ورشة «إعداد الممثلين: التدريب أمام الكاميرا» في دورته الـ47

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، عن تنظيم ورشة «إعداد الممثلين: التدريب أمام الكاميرا»، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، في إطار الدورة السابعة والأربعين من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

تأتي هذه الورشة للعام الثالث على التوالي ضمن التعاون بين المهرجان و«الورشة»، بعد تقديم عدد من الورش التدريبية المتخصصة خلال الدورتين السابقتين.

وذلك في إطار اهتمام المهرجان بتوفير مساحات تدريبية متخصصة لدعم وتطوير المواهب العاملة في صناعة السينما، وإتاحة فرص عملية تساعد الممثلين الصاعدين على تطوير أدواتهم وأدائهم أمام الكاميرا.

يقود الورشة مدرب التمثيل أحمد مبارك، عبر برنامج تدريبي وتطبيقي يركز على تطوير قدرة الممثل على تقديم أداء يتسم بالصدق والعفوية والطبيعية أمام الكاميرا، والتعامل مع مجموعة متنوعة من المشاعر والمواقف الإنسانية بصورة مقنعة. ويجمع البرنامج بين تدريبات عملية على الأداء أمام الكاميرا، والعمل على تطوير أفكار جديدة وكتابتها وتحويلها إلى مشاهد قابلة للتنفيذ، إلى جانب فرصة يحصل عليها كل مشارك للعمل على مشهد وتصويره ضمن أنشطة الورشة، بما يتيح له اختبار أدواته في بيئة عملية تحاكي العمل السينمائي.

يشترط في المتقدمين أن يكونوا من حاملي الجنسية المصرية أو من المقيمين في مصر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وقت التقديم، وأن تكون لديه خبرة سابقة في التمثيل من خلال فيلم قصير واحد على الأقل، أو مسرحية، أو أي عمل أدائي آخر. ويلتزم المشاركون المقبولون بحضور جميع جلسات الورشة والبرامج ذات الصلة.

يتم التقديم عبر الموقع الرسمي للمهرجان، من خلال إرسال الاسم الكامل، ورقم الواتساب، والسيرة الذاتية في حدود 150 كلمة، ورابط لمشهد تمثيلي مدته دقيقة واحدة، وذلك قبل الموعد النهائي للتقديم في 1 أكتوبر 2026. ويمكن الاطلاع على نموذج التقديم الكامل عبر الموقع الرسمي للمهرجان.