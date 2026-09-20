قال الفنان أحمد وفيق، إن المجال الفني يشهد "إسهالا في النقد" بعد أن أصبح أي شخص يمارس النقد، دون اشتراط التخصص أو امتلاكه الحيثية.

وأضاف خلال برنامج "تحت الشمس" المذاع على عبر فضائية "الشمس" أن النقد بات يُدار في أحيان كثيرة لصناعة "التريند" على حساب تجريح الأشخاص دون إدراك لتأثير ذلك عليه.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة أصبحت لا تقتصر على غير المتخصصين، لافتا إلى أن بعض المتخصصين يلجأون لتضخيم الأمور وصناعة موضوعات في فترات قلة العمل.

وتطرق إلى علاقته بالناقد طارق الشناوي، قائلا: "الأستاذ طارق قعد حوالي 11 سنة أو 10 سنين، وله كل الاحترام، 11 سنة يقول عليَ مبعرفش أمثل، وأنا دخلت التمثيل بالباراشوت، وكان بيستغرب إني حافظها، حتى جاء الوقت وكتب في حقي مقال رائع جدا".

وأضاف أن المقال أشاد فيه بأدائه بعد مشاركته في مسلسلي "بنت من شبرا" و"أهل كايرو"، مؤكدا أن الأداء المسلسل كان نابعا "من موهبة حقيقية وليس من مجرد خبرة".

وأشار "وفيق" إلى تفهمه طبيعة النقد لكونه مارس كتابة النقد المسرحي والفن التشكيلي، لافتا إلى إدراكه أن الكلمة قد تحدث ضجة لكنها في المقابل قد تؤذي مشاعر صاحب العمل بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن وصف دخوله الفن "بالباراشوت" كان "موجعا"، مشيرا إلى اعتقاده خطأ أن علاقته بالمخرج يوسف شاهين كان سببا في دخوله المجال، ولم يكن على علم ببداياته من مسرح المدرسة في المرحلة الابتدائية ومسرح الجامعة، وخوضه مجالات التمثيل، والإخراج، وإعداد النصوص والديكور.