جماعة تابعة للقاعدة في مالي تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على معسكر للجيش

نشرت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، مقاطع فيديو لعشرات الجنود الماليين، قالت إنهم أسروا خلال القتال، كما زعمت أن أكثر من 100 جندي آخرين قتلوا في الهجوم الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري على معسكر للجيش في وسط مالي.

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس (أ ب) من التحقق من هذه الأرقام على الفور، فيما رفض المتحدث باسم الجيش المالي، كولونيل ميجور بكاري بوكار مايجا، الإدلاء بتعليق. وإذا صحت هذه الأرقام، فإن هجوم 10 سبتمبر سيكون واحدا من أكثر الهجمات دموية في تاريخ الجماعة.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي يستعد فيه المجلس العسكري الذي تحكم البلاد منذ انقلاب عام 2021 للاحتفال بعيد الاستقلال في 22 سبتمبر .

وقالت الجماعة في بيان نشرته عبر قناتها الدعائية على الإنترنت "الزلاقة" مساء أمس الجمعة إن "مقاتليها تمكنوا من تحييد 150 من أفراد الجيش المالي، بينهم ضابطين برتبة كولونيل وكابتن، وأسر 93 آخرين".

وكان الجيش المالي قد أعلن في بيان الأسبوع الماضي أن "الحصيلة الأولية للعمليات تشير إلى تحييد عشرات الإرهابيين، إلى جانب تدمير عدد كبير من الدراجات النارية وعدة مركبات صغيرة".