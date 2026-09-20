متحدث التعليم العالي: خفضنا أعداد المقبولين بعدد من كليات الطب وفق طاقة التدريب بالمستشفيات

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تخفيض أعداد المقبولين بكلية الطب جامعة شرق بورسعيد الأهلية، يرجع للقرار الصادر عن لجنة قطاع الدراسات الطبية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو» المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، أن اللجنة اتخذت قرارها بتخفيض أعداد المقبولين بعدد من كليات الطب وفقًا لتقييم الموارد البشرية والمادية وفرص التدريب بالمستشفيات الجامعية وغيرها، خاصة لطلاب كلية الطب البشري.

واستشهد بقرار سابق لهذه اللجنة بإغلاق كلية الطب الحكومية في فاقوس بمحافظة الشرقية، معقبًا أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على مستوى خريجي الجامعات المصرية.

وتابع أن قرارات اللجنة تتنوع بين قرار بدء الدراسة، وتحديد أعداد المقبولين، وتقارير المتابعة، مشيرًا إلى أن تعجّل كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية في قبول أعداد مماثلة للعام الماضي هو سبب الأزمة.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت 3 بدائل لحل أزمة الـ85 طالبًا المتقدمين لكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وهي إما دراسة تخصص الصيدلة في الجامعة ذاتها، أو الالتحاق بتخصصي العلاج الطبيعي وطب الأسنان في جامعة الإسماعلية الأهلية، أو الالتحاق بجامعة الملك سلمان الأهلية بأي تخصص طبي.

ونوّه إلى قبول نحو 55 طالبًا من هؤلاء الطلاب بمختلف كليات الطب البشري الخاصة والأهلية على مستوى الجمهورية، منهم 19 طالبًا سحبوا ملفاتهم وتوجهوا لكلية الطب بجامعة الملك سلمان الأهلية.

ونوّه إلى اختيار بقية الطلبة لتخصصات صيدلة بورسعيد الأهلية، وطب الأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الأهلية، معقبًا: «الحمد لله قبل بداية العام الدراسي تم حل هذه المشكلة بالنسبة للطلاب».



ووجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بسرعة بحث أوضاع 85 طالبًا متقدمًا للالتحاق بكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد، وإيجاد حلول تضمن استكمال مسارهم التعليمي.

وتمت إتاحة 3 بدائل أمام الطلاب، هي: الالتحاق بكلية الصيدلة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، أو بكليتي طب الأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، أو بكليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة الملك سلمان الدولية، وفقًا لمجموع كل طالب والحدود الدنيا المقررة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس جامعة شرق بورسعيد لقاءات مع الطلاب للتعرف على رغباتهم وتحديد البديل المناسب لكل منهم، فيما أوضحت الوزارة أن أعداد المقبولين بكليات الطب ترتبط بتوافر الإمكانات البشرية والمادية وجاهزية المستشفى الجامعي للتدريب الإكلينيكي.