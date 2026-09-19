حقوق عين شمس ومكتب رعاية المبعوثين ينظمان ورشة متخصصة حول المنح والبعثات

نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة، ورشة عمل متخصصة حول المنح والبعثات والفرص الأكاديمية والبحثية الدولية، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، الدكتور طارق أحمد ماهر زغلول، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وحاضر في الورشة الدكتور عبدالله سامي، المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، حيث استعرض عددًا من المحاور المرتبطة بفرص المنح والبعثات الدولية، وآليات البحث عن البرامج المناسبة، وقراءة شروط ومعايير التقديم، فضلًا عن أسس إعداد الملفات الأكاديمية والبحثية، وتقديم مجموعة من الإرشادات العملية التي تساعد الباحثين على الاستعداد الجيد للتقدم للبرامج الدولية.

وأكد الدكتور عبدالله سامي أهمية رفع وعي الباحثين بفرص المنح والبعثات المتاحة دوليًا، مشيرًا إلى أن الاستفادة المثلى من هذه الفرص تبدأ بالبحث المنظم عن البرامج التي تتوافق مع التخصص والمسار الأكاديمي، وفهم متطلبات كل برنامج، وإعداد ملف أكاديمي وبحثي متكامل يعكس قدرات الباحث واهتماماته العلمية.

كما تناول اللقاء دور مكتب رعاية المبعوثين في تقديم الدعم والإرشاد للباحثين، والتعريف بالفرص الأكاديمية والبحثية الدولية، ومساعدتهم على فهم المسارات والإجراءات المرتبطة بالمنح والبعثات، بما يدعم توجه الجامعة نحو توسيع آفاق التعاون الأكاديمي الدولي وإتاحة فرص تعليمية وبحثية أمام شباب الباحثين.

وشهدت الورشة تفاعلًا لافتًا من أعضاء الهيئة المعاونة، الذين طرحوا عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول فرص المنح والبعثات، وآليات التقديم، وكيفية اختيار البرامج التي تتناسب مع تخصصاتهم ومساراتهم الأكاديمية، بما أضفى على اللقاء طابعًا تفاعليًا وعمليًا.

وتأتي هذه الورشة في إطار اهتمام كلية الحقوق بجامعة عين شمس بالاستثمار في قدرات شباب الباحثين، وإمدادهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتطوير مساراتهم العلمية، والانفتاح على المؤسسات والبرامج الأكاديمية والبحثية الدولية.

واختُتمت فعاليات الورشة بجلسة نقاشية موسعة، شهدت الإجابة عن استفسارات المشاركين وتبادل الخبرات حول مسارات المنح والبعثات، مع التأكيد على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تسهم في ترسيخ ثقافة المنح والبعثات، ودعم الباحثين، وفتح آفاق أكاديمية وبحثية دولية أمام أبناء جامعة عين شمس.