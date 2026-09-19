المنظمة الدولية للهجرة تحذر من توقف الممر الإنساني في السودان

حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، من نفاد إمدادات الممر الإنساني المشترك في السودان خلال أقل من أسبوعين، ما يهدد بتوقف عملياته بالكامل بحلول نهاية العام، إذا لم يتوفر تمويل إضافي.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة زوي برينان في إفادة صحفية من جنيف، إن الممر الذي تستخدمه أكثر من 100 منظمة إنسانية لإيصال مواد الإيواء والمستلزمات غير الغذائية ومواد النظافة، استفاد منه أكثر من 2.84 مليون شخص في السودان منذ يوليو 2023.

وحذرت برينان من أن غياب المأوى الملائم عن 8.6 مليون نازح، في ظل استمرار القتال وتزامنه مع الفيضانات والأمطار الغزيرة، يزيد مخاطر الإصابة بالأمراض والعنف القائم على النوع الاجتماعي وانفصال الأسر والتهجير القسري.

وقالت إن فقدان الممر قدرته التشغيلية لن يكون من السهل استعادته بمجرد توفر التمويل، مشيرة إلى أن إعادة بناء قدراته ستكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، ما يجعل توفير التمويل في الوقت الراهن أمرًا بالغ الأهمية.

وأوضحت المنظمة أنها تحتاج إلى 15 مليون دولار للحفاظ على الممر بالحد الأدنى من طاقته التشغيلية لمدة 12 شهرًا، بما يتيح تقديم الدعم لنحو 305 آلاف شخص.

وأضافت برينان أن توفير 42 مليون دولار سيسمح بتوسيع نطاق عمل الممر وتقديم دعم فوري ومنقذ للحياة لما يصل إلى مليون شخص.

وأكدت أن المسألة لا تتعلق فقط باستمرار الممر أو توقفه، وإنما أيضًا بحجم العمليات التي يمكن تنفيذها وعدد الأشخاص الذين سيتمكن الشركاء الإنسانيون من الوصول إليهم.

وكان برنامج الأغذية العالمي حذر قبل أيام من أن السودان لا يزال يواجه أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، مشيرًا إلى معاناة 20 مليون شخص من الجوع الحاد ونزوح 14 مليونًا، محذرا من أن نقص التمويل قد يجبره على تقليص عملياته بصورة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.