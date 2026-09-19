4 شهداء و17 إصابة بقطاع غزة خلال 48 ساعة

وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، 4 شهداء جُدد و17 إصابة، إثر استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي والحرب العدوانية في القطاع، وفق التقرير الإحصائي الذي تصدره وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي، إن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة، وفق وكالة سند.

ونوهت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر 2025 الماضي، 1,390 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 4,801 جريحًا، إلى جانب 831 حالة انتشال.

وبذلك ترتفع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان العسكري يوم الـ 7 من أكتوبر 2023 في قطاع غزة، إلى 73 ألفًا و910 شهيدًا، إلى جانب 174 ألفًا و914 مصابًا بجروح متفاوتة.

ونبهت الوزارة إلى إضافة 85 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 345 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار الحصار والقصف والتدمير في مختلف مناطق القطاع المنكوب.