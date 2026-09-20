أحمد وفيق: اتحاربت في بداياتي الفنية واضطررت للهروب 4 سنوات

قال الفنان أحمد وفيق، إن الأجواء لم تكن مريحة ولا سهلة في بدايات مشواره الفني، مشيرا إلى شعوره بصعوبة التعامل مع تلك الأجواء.

ولفت خلال برنامج "تحت الشمس" المذاع على عبر فضائية "الشمس" إلى تعامله مع مهنة التمثيل والفن عموما بمنطق "الجمال"، قائلا: "مكنش ينفع أبقى داخل أحارب، قلبي ميستحملش حرب وأنا كنت داخل أمثل.. أنا مبحبش أقول أني اتحاربت لكن اتحاربت أكيد، والجو مكنش سهل فهربت".

وأشار إلى امتلاكه القدرة على خوض الحرب في الوقت الحالي، بينما في تلك المرحلة لم يكن يحتمل الحروب، لا سيما أنه دخل المجال الفني بافتراض أن "كل الناس جميلة".

وأضاف أن بعض الأشخاص وضعوا العقبات أمامه، معربا عن إيمانه بقدراته التمثيلية ولكنه في المقابل يقر بعدم امتلاكه مهارات التعامل وبأن "شخصيته كانت هشة" في تلك الفترة.

واستشهد برأي أساتذته الذين قالوا عنه "أحمد ممثل فقط"، موضحا أن فترة "الهروب" والانقطاع استمرت لنحو ثلاث إلى أربع سنوات عن الفن.

ولفت إلى عدم اضطراره للعمل في وظائف أخرى خلال تلك الفترة لكونه ينتمي لأسرة لديها تجارة خاصة، بينما قضى وقته بالكامل في القراءة والتحصيل وكأنه في دراسة جامعية.