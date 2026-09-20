الرئيس الإسرائيلي يصدر عفوا عن مسعف عسكري أثار إطلاقه النار على فلسطيني جدلا

أصدر الرئيس الإسرائيلي إسحاق يرتسوج اليوم السبت عفوا عن المسعف العسكري الذي أطلق النار من مسافة قريبة وأردى فلسطينيا كان مصابا بجروح خطيرة، بعدما طعن جنديا في الضفة الغربية المحتلة، في قضية أثارت انقساما داخل إسرائيل قبل نحو عقد.

وكان إيلور عزريا قد أدين عام 2017 بالقتل غير العمد، وتم الإفراج عنه بعد أن أمضى ثلثي مدة عقوبته البالغة 18 شهرا، في قضية حازت اهتماما واسعا في إسرائيل. وفي أول مقابلة له بعد الإفراج عنه، قال عزريا: "كنت سأتصرف بالطريقة نفسها تماما، لأن ذلك ما كان يتعين علي فعله".

وكان عزريا قد اقترب من عبد الفتاح الشريف وهو ملقى على الأرض، وأعزل ومصاب بجروح خطيرة، بعد أن طعن جنديا في مدينة الخليل. وتم التقاط مقطع فيديو بهاتف محمول لحظة إطلاق عزريا النار على الشريف في رأسه.

وقال مكتب الرئيس في بيان إن الرئيس اتخذ قرار العفو بناء على توصية وزير الدفاع يسرائيل كاتس. وأشار البيان إلى مرور الوقت، وروح عيد يوم الغفران الوشيك، باعتبارهما من بين العوامل التي تم أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار.