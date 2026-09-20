إيران تشير إلى استعدادها لإنهاء الحرب مع أمريكا بناءً على اتفاق الإطار

تشير إيران إلى استعدادها لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، بناء على اتفاق الإطار المبرم في يونيو ، وذلك وفقا لما ذكره منسقها الأمني البارز محسن رضائي.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني النافذ لقناة الجزيرة الفضائية العربية اليوم السبت إن الشروط هي إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي. وجاءت هذه النقاط ضمن الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة.

وذكر رضائي أيضا أن إيران تسعى إلى إنهاء الحرب بين جماعة الحوثي باليمن والسعودية.

طريق نحو مزيد من المفاوضات؟

في منتصف يونيو ، وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقا إطاريا مكونا من 14 نقطة يهدف إلى تمهيد الطريق لاتفاق نهائي بشأن إنهاء الحرب بشكل دائم. وتعهد الطرفان بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال فترة أولية مدة 60 يوما. وكان التمديد ممكنا بموافقة متبادلة. ولم يحدث ذلك.

كما نص الاتفاق على أن تبذل إيران قصارى جهدها لضمان المرور الآمن وبدون رسوم للسفن التجارية عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوما. وأثار هذا البند بالذات نزاعا جديدا بين الحكومة الأمريكية والقيادة الإيرانية.

في المقابل، كان من المفترض أن تنهي الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. ووافقت واشنطن على إلغاء تجميد الأصول الإيرانية. وكان من المقرر تحديد الإجراءات والمبالغ المحددة خلال المفاوضات اللاحقة.

خبير إيراني: طهران ترفض الشروط الجديدة

وذكر الخبير الإسرائيلي في الشأن الإيراني داني سيترينوفيتش على منصة إكس أن إيران ليس لديها مصلحة في نزاع مفتوح النهاية .