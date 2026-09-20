مصر تدين الهجمات على المملكة العربية السعودية

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاحد، بأشد العبارات الهجمات التي وقعت صباح اليوم على الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها ولقواعد وأحكام القانون الدولي، وتمثل تصعيداً خطيراً من شأنه زيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتؤكد مصر رفضها القاطع لأية محاولة للمساس بأمن وسيادة المملكة، وتضامنها الكامل مع المملكة ومع أية إجراءات تتخذها لحفظ استقرارها وسلامتها، باعتبار أمنها وأمن مصر كل لا يتجزأ.

و أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي أمس السبت "نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي فجراً في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض".

وأوضح في بيان أن "تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، المدينة التي يسكنها أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومقيم، يؤكّدان تعنّت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، في سلوك إرهابي وعدائي".