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كشف ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك عن تفاصيل انتقال البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق إلى صفوف نادي شباب الأهلي الإماراتي.

أكد غريب في تصريحات عبر قناة أون سبورت "الصفقة تمت مقابل 7 ملايين دولار بواقع 6 ملايين دولار للنادي إضافة إلى مليون دولار حوافز مالية إضافية".

أضاف "يتبقى للزمالك 6 ملايين دولار منها مليون دولار حصة إعادة بيع للوكيل وحق الرعاية، وتعهد النادي الإماراتي بسداد هذا المبلغ ليتبقى للنادي 5 ملايين دولار".

وأشار مسؤول الزمالك "سيصل خلال أيام قليلة 3 ملايين دولار، ويتبقى مليوني دولار سيتم تسديدها على دفعتين، كما أن هناك بنود تضمن للزمالك الحصول على مبلغ كبير خلال أول موسمين".

وختم تصريحاته "هناك بالفعل بند يمنح الزمالك الأولوية في حق شراء اللاعب حال عودته إلى مصر".